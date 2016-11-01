الرئيس السنغافوري يصل القاهرة على طائرة ركاب عادية

توني تان (يمين) وعبد الفتاح السيسي- أرشيف

قالت وسائل إعلام مصرية إن الرئيس السنغافوري توني تان كينغ يام وصل القاهرة أمس الاثنين على متن طائرة ركاب عادية، وليس على متن طائرة خاصة كما هو معتاد بين باقي زعماء العالم.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية فقد فاجأ الرئيس السنغافوري العاملين بمطار القاهرة الدولي، عند وصوله مع الركاب على متن رحلة طيران عادية تابعة لشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا".

وأثار الخبر ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حيث قارن نشطاء بين زيارة توني تان على متن رحلة طيران عادية، رغم كون سنغافورة من أهم المراكز المالية في العالم، في حين اشترت مصر مؤخرا 4 طائرات رئاسية جديدة لتضمها إلى أسطولها من الطائرات الرئاسية، رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.