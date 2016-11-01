الجزيرة تحتفل اليوم بعيدها العشرين

تحتفل شبكة الجزيرة اليوم بالذكرى العشرين لانطلاقتها، لتوثق مسيرة حافلة بالتحديات والنجاحات، واضعة الإنسان في قلب اهتماماتها، ما جعلها إحدى أكثر الشبكات الإخبارية انتشارًا.

انطلقت قناة الجزيرة الإخبارية عام 1996، وهي أول قناة إخبارية مستقلة في العالم العربي تقدم برامج شاملة ونقاشات مباشرة، ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق الجزيرة لتصبح شبكة تضم قنوات وخدمات إعلامية جديدة، دون أن تفقد روح الريادة المستقلة التي ميزت هويتها.

وتحرص كل قناة تابعة للشبكة على أن تنتهج نفس المبادئ التي تشجع على التحدي والجرأة، وأن توفر منبرا لمن لا منبر لهم، وأن تصل إلى المهمشين في مناطق تصعب تغطيتها إعلاميًا، وتمثل هذه القيم نبراسًا يستنير به صحفيو الشبكة خلال تغطياتهم في أكثر من 70 مكتبًا في العالم، وسعيهم الدؤوب لتقديم محتوى إعلامي يلهم مشاهدينا في أكثر من 305 ملايين بيت في أنحاء العالم.

وتزامنا مع احتفالها بالذكرى العشرين لانطلاقتها تبدأ قناة الجزيرة الإخبارية بث مجموعة من البرامج المتنوعة ضمن تغيير فني وتقني شامل، وتعرض البرامج الجديدة مواضيع مختلفة من بينها قضايا ثقافية واقتصادية وبرامج عن السفر والتجارب الملهمة وقصص النجاح، وبرامج حوارية سياسية في قوالب إبداعية ضمن تجديد في محتوى القناة يعتبر الأكبر منذ انطلاقتها قبل 20 عاما.

ويأتي إطلاق البرامج الجديدة ضمن سعي الجزيرة لإثراء المحتوى التلفزيوني العربي، وإضفاء مساحة من التنوع على شاشة القناة، وتسليط الضوء على قصص وجوانب تخفيها أحيانًا تغطية الأحداث السياسية المتسارعة في المنطقة العربية.