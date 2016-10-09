مهرجان كتارا للرواية العربية يبدأ دورته الثانية غدا في قطر

يبدأ غدا (الاثنين) ولمدة ثلاثة أيام مهرجان كتارا للرواية العربية في دورته الثانية والذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في قطر.

وقال خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام لمؤسسة (كتارا) إن المهرجان "يشكل ملتقى أدبيا مهما من خلال استقبال كوكبة مميزة من الكتاب والروائيين ورجال الفكر والثقافة من مختلف أنحاء الوطن العربي."

ويشهد اليوم الأول للمهرجان توقيع 25 رواية منها الروايات الخمس الفائزة بجائزة الدورة الأولى إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان "الرواية العربية في القرن العشرين" تليها جلسة أخرى بعنوان "الرواية القطرية".

وفي اليوم الثاني تقام أربع ندوات بمشاركة أكثر من 20 ناقدا وروائيا وباحثا تتناول "المتغيرات في الرواية العربية المعاصرة"

و"تحولات الشكل في الرواية العربية" و"المحلي والإنساني في الرواية العربية" و"واقع وتحولات الرواية الخليجية".

ومن أبرز المشاركين في المهرجان هذا العام عبد الله محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ومحمد سلماوي رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب السابق ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

ويخصص اليوم الثالث والأخير لإعلان وتوزيع جوائز الدورة الثانية لجائزة (كتارا للرواية العربية) ويقام في دار الأوبرا.

وبلغ عدد المشاركات في الدورة الثانية للجائزة 1004 مشاركات موزعة بين 234 مشاركة في فئة الرواية المنشورة و732 مشاركة في فئة الرواية غير المنشورة و38 دراسة في فئة الدراسات النقدية.

ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربية قوله اليوم الأحد "من التقاليد التي نسعى للحفاظ عليها في مهرجان كتارا للرواية العربية إلى جانب الندوات والمحاضرات هي المعارض وقد حاولنا في هذه الدورة أن تكون مميزة ومختلفة."

وأضاف "سيتم افتتاح معرض خاص برواية الفتيان.. متى بدأت؟ ومن هم أشهر كتاب رواية الشباب؟، ومعرض عن الروائي العربي نجيب محفوظ ويتضمن محطات مهمة من تاريخ الأديب الراحل."

وحقق مهرجان كتارا للرواية العربية صدى كبيرا في دورته الأولى بعد مشاركة مجموعة كبيرة من كبار الكتاب العرب أمثال الجزائري واسيني الأعرج والمصري إبراهيم عبد المجيد والبحرينية منيرة سوار إضافة إلى القيمة المالية الكبيرة لجائزة كتارا والتي تبلغ 575 ألف دولار.

