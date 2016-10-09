مصر تحذر من استعراضات طائفية في ذكرى عاشوراء

مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

حذر وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، من أية محاولات لاستعراضات طائفية في ذكرى عاشوراء لاسيما في مساجد آل البيت النبوي بالبلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع رؤساء القطاعات، ووكلاء الوزارة بالديوان العام والمديريات الإقليمية على مستوى البلاد، لمناقشة القضايا الدعوية والمجتمعية، حسب بيان على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد الوزير المصري أن وزارته المعنية بالشؤون الإسلامية "لن تسمح بأية ممارسات طائفية، لا في ذكرى عاشوراء (الثلاثاء المقبل) ولا في غيرها، وأن أية محاولات لاستعراضات طائفية وبخاصة في مساجد آل البيت ستواجه بكل حسم وبالقانون".

وأوضح أن "أي وطني مخلص لوطنه لا يمكن أن يكون مثار فتن أو قلق أو يعمل على إثارة أي اضطرابات أو قلاقل، وأن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها سيواجه من الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها".

كما شدد جمعة على "أهمية تفعيل دور المسجد الجامع لما له من رسالة دعوية ومجتمعية، عن طريق اختيار أفضل الخطباء، وتنظيم ندوات أسبوعية ودروس يومية بحيث يصبح المسجد الجامع محور ارتكاز لنشر الفكر الإسلامي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع عمل قاعدة بيانات خاصة بالمساجد الجامعة".