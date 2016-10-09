فيديو/ السيسي : البرلمان المصري يتمتع بصلاحيات غير مسبوقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مجلس النواب المصري يتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة وغير مسبوقة.

وأضاف السيسي في كلمة له الأحد بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية في مصر "مجلس النواب الحالي يتكون من 596 عضوا وكفل له الدستور سلطات وصلاحيات واسعة وغير مسبوقة".

وتابع السيسي: "لقد ظل تاريخ الحياة النيابية في مصر عبر العقود الماضية مرآة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، الحياة النيابية في مصر شأنها شأن كافة بلدان العالم تعكس روح الحياة الحزبية فيها بصورة توضح بجلاء مدى تطور ونضج تجربتها السياسية".

وأشاد السيسي بالبرلمان المصري الحالي قائلا:" سطرت مصر العام الماضي مرحلة جديدة بانتخابات البرلمان الأوسع تمثيلا في تاريخها إذ وصلت نسبة تمثيل الشباب إلى 40 في المئة في مجلس النواب الحالي و90 نائبة إضافة إلى تمثيل المصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في تاريخ مصر ويأتي ذلك بهدف ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع المصري في صنع القرار".

وقال :" تمكن البرلمان المصري من استكمال المهام التشريعية في مواعيدها المحددة فضلا عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة".

وتشكل مجلس النواب الحالي بعد إجراء انتخابات على مرحلتين في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015 ضمن خارطة طريق أعلنها الجيش المصري بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي 2013.

وحقق مؤيدون للسيسي فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية في ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد.