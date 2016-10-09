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شاهد: معرض بين الحروب يوثق معاناة الفلسطينيين بالصوت والصورة

9/10/2016

أُقيم في وسط العاصمة الأردنية عمان في الآونة الأخيرة معرض تفاعلي بعنوان (ما بين الحروب) لنقل معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لزواره.

ويوثق المعرض ـ الذي استُخدمت فيه تقنية الوسائط المتعددة ـ بالصوت والصورة المتحركة والصور الثابتة شهادات حية للمعاناة اليومية للفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

والمعرض أقامته منظمة أطباء بلا حدود، وقالت المسؤولة الإعلامية لديها إيناس أبو خلف إن الهدف من المعرض هو جعل الوضع على الأرض في الأراضي الفلسطينية أكثر واقعية للزوار ليلمسوه وكأنهم يعيشونه بالفعل.

وتقدم منظمة أطباء بلا حدود دعما طبيا ونفسيا للمتضررين من الصراع المستعر في الأراضي الفلسطينية.

وأخذ المعرض الذي أُقيم على مساحة 60 مترا مربعا الزوار في جولة تشبه المتاهة من الأراضي الفلسطينية.

ويصور ممر معبر إريز بين إسرائيل وقطاع غزة، ويُصور مكان آخر شهادة عائلة فلسطينية تعرض منزلها للهدم بشكل متكرر.

وأُقيم معرض (ما بين الحروب) أول مرة في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015

وختم المعرض أنشطته في عمان يوم الخميس (6 من أكتوبر/تشرين الأول) ويتوقع أن يُقام في دبي بعد ذلك.

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