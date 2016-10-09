شاهد: مصر تفوز 2-1 على الكونغو في تصفيات المونديال

حقق منتخب مصر فوزرا ثمينا على مضيفه الكونغولي بهدفين مقابل هدف الأحد في الجولة الأولى من الدور الحاسم لتصفيات المجموعة الأفريقية الخامسة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وسجل محمد صلاح (41) وعبدالله السعيد (58) هدفي مصر، وفيريبوري دوريه (24) هدف الكونغو.

وتصدرت مصر المجموعة بعد تعادل غانا سلبا مع أوغندا الجمعة في افتتاح الجولة.

وقدم منتخب مصر الشوط الأول أداء متوازنا بين الدفاع والهجوم، فيما ظهر صاحب الأرض نشيطا هجوميا وهدد مرمى الحارس المصري المخضرم عصام الحضري مرات عدة (8 و11 و19)، ومرتبكا دفاعيا من دون أن يستغل الضيوف هذا الموقف بالشكل الأمثل.

وكانت الكونغو سباقة لافتتاح التسجيل بعد أن استغل مهاجم أنجيه الفرنسي فيريبوري دوريه انعدام الرقابة وسوء تمركز المدافعين علي جبر وعمر جابر وتابع برأسه كرة مرفوعة من الجهة اليمنى على يمين الحضري (24).

وأنقذ الحضري مرماه من هدف ثان عندما تصدى ببراعة لقذيفة أطلقها فابريس نغيسي أونداما (28) وخطف الحارس الكونغولي كرة من على قدم محمد صلاح (31) وتصدى مرة جديدة لانفراد صلاح وحول الكرة إلى ركنية وحارمه من ادراك التعادل (37).

وتقام الجولة الثانية مطلع الشهر المقبل فتلعب مصر مع غانا، وأوغندا مع الكونغو، ويتأهل بطل كل من المجموعات الخمس إلى نهائيات المونديال في روسيا.