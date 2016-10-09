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شاهد: مسابقة لحمل الزوجات

9/10/2016

فاز الزوجان ايليوت و جيانا بلقب بطولة أمريكا الشمالية السابعة عشرة لحمل الزوجات التي جرت في منتجع نيوري بولاية مين.

وذلك بعد إكمالهما السباق في تسع وخمسين ثانية، وحل جيك و كريستين بارني في المركز الثاني في دقيقة وثانيتين.

وجاءت هذه الرياضة من فنلندا ولها تاريخ تليد، إذ كان الرجال في الماضي يحملون زوجاتهم على أكتافهم ويركضون بهم إلى الغابات للاختباء عند تعرض قراهم لهجمات الفايكنغ.

وقد تطورت الرياضة وأصبحت تنظم على مضمار حافل بالعوائق ويفوز باللقب الزوج الذي يكمل المسافة في أسرع وقت ممكن وقد شارك أربعون زوجا من مختلف أرجاء العالم في بطولة أمريكا.

وهناك عدة طرق لحمل الزوجة غير أن الطريقة الإستونية هي الطريقة المفضلة عندما تضع المرأة رجليها حول عنق زوجها وتمسك بوسطه حتى يحرر ذلك ذراعيه ويساعده على العدو.

فاز باللقب إيليوت و جيانا ستوري، وهما من ولاية مين حيث أقيمت البطولة.

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