شاهد: قطر تصف موقف مصر في مجلس الأمن بالمؤسف

وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء آل ثاني تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤسف.

وقالت إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة.

واستخدمت موسكو أمس السبت الفيتو ضد مشروع فرنسي إسباني مشترك يتضمن إيقافا فوريا للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، ودعوة إلى هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا.

وصوتت مصر، خلال الجلسة التي عقدت الليلة الماضية بمجلس الأمن الدولي بنيويورك ، لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، تقدم بالمشروع الأول كل من فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقدم بالمشروع الثاني روسيا الاتحادية.

وأثار موقف مصر التي ساندت القرارين انتقادات عربية.

وحصل المشروع الفرنسي على موافقة 11 صوتا بينما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت، وانضمت فنزويلا إلى روسيا في التصويت ضده.

وقد فشل المجلس في تمرير القرارين حيث لجأت روسيا لحق النقض في تصويتها علي مشروع القرار الأول، بينما لم يحصل المشروع الثاني على أغلبية التسعة أعضاء.

وتعليقاً علي تصويت مصر لصالح القرارين، قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة – في بيان الخارجية اليوم "إن مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناءً على محتوى القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن".

وقال إن هناك عدة عناصر مشتركة بين المشروعين المتنافسين، وذكر أن مصر صوتت لصالح تلك العناصر.