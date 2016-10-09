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شاهد: قتيلان و6 مصابين في إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذ

9/10/2016

استشهد شاب فلسطيني، صباح الأحد، عقب تنفيذه عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو الأسير المقدسي المحرر مصباح أبو صبيح من بلدة سلوان ويبلغ من العمر 39 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مقر "القيادة القُطرية الإسرائيلية" في حي الشيخ جراح، أسفرت عن قتيلين وإصابة 6 إسرائيليين بجراح متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى "هداسا هار هتسوفيم" قرب قرية العيساوية.

وأعلنت القناة الثانية الإسرائيلية، عن استشهاد الشاب المقدسي منفّذ عملية إطلاق النار، كما أكّد ذلك شهود عيان فلسطينيين تواجدوا في المكان لحظة وقوع العملية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد قالت في بيان لها، إن فلسطينياً وصل بسيارة بيضاء اللون إلى مقر "القيادة القُطرية الإسرائيلية" في حي الشيخ جراح، وشرع بإطلاق الرصاص صوب المستوطنين الذين تواجدوا في المكان قبل أن ينسحب.

وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية ووحدة "اليسام" الخاصة لاحقت الشاب في محيط المكان، وأطلقت العيارات النارية باتجاهه فأردته قتيلاً، وفور الواقعة أغلقت شرطة الاحتلال الشوارع المؤدية للمكان، إضافة إلى تعزيز قوّاتها في حي الشيخ جراح.

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن هناك 3 إصابات في حالة خطيرة بينهم شرطي إسرائيلي من الوحدة الخاصة، وسيدة ستينية، وامرأة أخرى، قبل أن يعلَن لاحقاً عن مقتل الشرطي والسيدة العجوز، وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المنفذ استشهد بعد أن خاض اشتباكاً مسلحاً مع عناصر الشرطة هناك.

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