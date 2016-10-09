شاهد: فيتو روسي ضد إنهاء القصف على حلب

استخدمت روسيا اليوم السبت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية ويدعو إلى هدنة ووصول المساعدات الانسانية إلى مختلف المناطق في سوريا.

وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض ضد قرار في الأمم المتحدة بشأن سوريا في الحرب الاهلية التي تفجرت قبل أكثر من خمس سنوات.

وفي المرات الأربع السابقة ساندت بكين موسكو لكن الصين امتنعت عن التصويت في الاقتراع الذي أجري اليوم.

وامتنعت أنغولا أيضا عن التصويت في حين انضمت فنزويلا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع القرار. وصوت 11 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح مشروع القرار.