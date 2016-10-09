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شاهد: عمليات إنقاذ لعالقين وسط الفيضانات بكارولينا الشمالية

9/10/2016

أنقذت قوات خفر السواحل الأمريكية عشرات الأشخاص في ولاية كارولينا الشمالية من بينهم 8 من فوق أسطح المنازل بعد أن أغرقت الفيضانات الناجمة عن الإعصار ماثيو المناطق السكنية.

ونقلت طائرات تابعة لقوات الإنقاذ العالقين فوق أسطح المنازل إلى مطار بيت غرينفيل.

ونشرت السلطات الأمريكية عدة مقاطع مصورة لعدد من عمليات الإنقاذ منها إنقاذ رجل من فوق سطح منزل حيث تم وضعه فيما يشبه قفصا حديديا ثم نقله بالطائرة كما أنقذت قوات الشرطة امرأة وطفلها الصغير حيث علقت سيارتهم وسط الفيضانات.

وطلبت إدارة الشرطة من السكان في بعض مدن ولاية كارولينا الشمالية البقاء في منازلهم بعد الإعصار.

وقال مسؤولون إن طواقم الإنقاذ أنقذت في منطقة فايتيفيل وحدها ما يقرب من 600 شخص من مياه الفيضانات.

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