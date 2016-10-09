شاهد: عمره 14 عاما ويلعب مع فريق غالطة سراي الأول

سجل مصطفى كابي ظهوره الأول مع نادي غالطة سراي التركي في سن الرابعة عشرة وشارك في المباراة الودية أمام ليفسكي صوفيا البلغاري أمس السبت.

وشارك كابي في الدقيقة 89 من المباراة التي فاز فيها غالطة سراي بهدفين نظيفين.

وقرر المدرب الهولندي لغالطة سراي يان أولدي ريكرينك الدفع بكابي في اللحظات الأخيرة من المباراة، مؤكدا أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة شاهدها بنفسه عندما كان يعمل منسقا في قطاع الناشئين بالنادي.

وبات كابي أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول بغالطة سراي، بعدما شارك في عدة حصص تدريبية مع الفريق.

وحظي كابي بإشادة مدربه الهولندي، الذي أكد أنه يشعر بالمسؤولية إزاء ضرورة مساعدة اللاعبين الصاعدين في قطاعات الناشئين بالنادي.

وأوضح كابي لتليفزيون غالطة سراي "اليوم استثنائي بالنسبة لي، سأواصل العمل وأبذل قصارى جهدي لكي أكون على قدر هذا القميص، أشعر بإثارة حقيقية".