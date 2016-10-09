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شاهد: ساحل العاج يتصدر مجموعته بالفوز بثلاثية على مالي

8/10/2016

نجا المنتخب العاجي لكرة القدم من فخ جاره وضيفه المالي عندما قلب تخلفه أمامه إلى فوز 3-1 اليوم السبت في بواكيه في الجولة الأولى من الدور الحاسم لتصفيات المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وسجل جوناثان كودجيا في الدقيقة (26) هدف التعادل لبلاده بعد أن تقدم  وسامبو ياتاباريه في الدقيقة الـ(18) للمنتخب المالي، فيما سجل ( اللاعب المالي ساليف كوليبالي في الدقيقة 31 بخطأ في مرمى منتخب بلاده الهدف الثاني لساحل العاج) قبل أن يختتم كواسي جيرفي "جرفينيو" أهداف ساحل العاج بالهدف الثالث في الدقيقة (34).

وتصدرت ساحل العاج المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين أمام المغرب والغابون.

وفي الجولة الثانية، تحل ساحل العاج ضيفة على المغرب، وتلعب مالي مع ضيفتها الغابون في 6 أو 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت مالي البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط فيردر بريمن الألماني ياتاباريه عندما استغل كرة خلف الدفاع وخروجا خاطئا للحارس الإيفواري فلعبها ساقطة داخل المرمى الخالي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ولم تدم فرحة الضيوف سوى 8 دقائق حيث نجح مهاجم أستون فيلا الإنكليزي جوناثان كودجيا في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس المالي.

وتقدمت ساحل العاج بالنيران الصديقة عندما سجل مدافع مازيمبي الكونغولي الديموقراطي ساليف كوليبالي خطأ في مرمى منتخب بلاده إثر محاولته إبعاد كرة عرضية من الجهة اليمنى فتابعها بيسراه خادعا حارس مرماه في الدقيقة(31).

وأضاف مهاجم أرسنال الإنكليزي وروما الإيطالي السابق وهيبي تشاينا فورتشن الصيني حاليا كواسي جيرفي "جيرفينيو" الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس المالي (34).

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