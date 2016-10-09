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شاهد: تونس تفوز على غينيا بهدفين في تصفيات المونديال

9/10/2016

استطاعت تونس أن تتخطى غينيا بهدفين مقابل لاشيء سجلتهما في الشوط الثاني من المباراة (الأحد) في افتتاح مشوارها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 .

وأصبح المنتخب التونسي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية التي سحقت ليبيا 4-صفر أمس السبت في كينشاسا.

ووضع أيمن عبد النور مدافع بلنسية تونس في المقدمة بعد 58 دقيقة بضربة رأس وضاعف البديل أنيس بن حتيرة مهاجم دارمشتاد تفوق أصحاب الأرض قبل عشر دقائق على النهاية من هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة منخفضة في الشباك بقدمه اليسرى.

وقال هنري كاسبرتشاك مدرب تونس "بدا الانسجام واضحا بين اللاعبين كما استمرت الفعالية أمام المرمى ولم تهتز شباكنا".

وأضاف المدرب البولندي المخضرم "خسرنا جهود صابر خليفة وطه ياسين الخنيسي في الهجوم لكن الفريق لم يتأثر. لا يوجد اختلاف بين الأساسيين والبدلاء وهذا مؤشر جيد".

وتلتقي تونس – التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات آخرها في 2006 – الشهر المقبل خارج أرضها مع ليبيا بينما تلعب غينيا ضد الكونغو الديمقراطية.

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