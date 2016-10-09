شاهد: المغرب والغابون يتعادلان بمستهل تصفيات كأس العالم

تعادل المغرب من دون أهداف خارج ملعبه مع الغابون في افتتاح مشواره بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 اليوم السبت.

وكان المغرب الأكثر سيطرة على الكرة في الشوط الأول وهدد مرمى أصحاب الأرض عبر المهاجم أسامة طنان الذي حادت تسديدته قليلا عن المرمى في الدقيقة 28.

وأرسل الظهير الأيمن أشرف لزعر كرة عرضية في الدقيقة 34 لكن المهاجم يوسف العربي فشل في السيطرة عليها ليهدر فرصة خطيرة.

وتحسن أداء المنتخب المغربي في الشوط الثاني بعد اشتراك المهاجم الشاب يوسف الناصري الذي سدد في الشباك من الخارج عقب مرور خمس دقائق على استئناف اللعب.

وضغط أصحاب الأرض في اخر نصف ساعة وصنع المهاجم مالك إيفونا أخطر فرصة للغابون بعدما انطلق من اليمين داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية حولها القائد بيير-ايمريك اوباميانج برأسه لكن الحارس المغربي منير المحمدي أبعد المحاولة من على خط المرمى.

وحرم المحمدي المهاجم إيفونا من التسجيل مجددا قبل دقيقتين من النهاية ليحافظ للمغرب على التعادل.

وقال إيرفي رينار مدرب المغرب "أنا راض عن أداء اللاعبين الذين تمكنوا من فرض التعادل على الغابون وغلق المساحات من خلال السيطرة على وسط الملعب رغم غياب خمسة لاعبين أساسيين أبرزهم القائد مهدي بنعطية ومع ذلك كان الدفاع جيدا".

وأضاف المدرب الفرنسي "كان بوسعنا تسجيل هدف في كل شوط لكن في المجمل التعادل نتيجة ايجابية لنا لكن في الوقت نفسه لا يزال أمامنا أشياء عديدة بحاجة لتطوير".

وأضاف، "منتخب الغابون معروف بأسلوبه السريع وقدرته على الاختراق لكننا حرمناه من أسلحته رغم أننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي علينا تجاوزها قريبا عندما نلعب ضد ساحل العاج. وتابع، يمكن القول إن نقطة أفضل من لا شيء".

وتتأهل الفرق صاحبة المركز الأول في المجموعات الخمس بالتصفيات الافريقية إلى نهائيات روسيا مباشرة.