شاهد: الكونغو الديموقراطية تقسو على ليبيا برباعية نظيفة

قسا منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية لكرة القدم على ضيفه الليبي عندما أكرم وفادته برباعية نظيفة اليوم السبت في كينشاسا في افتتاح الجولة الأولى من الدور الحاسم لتصفيات المجموعة الإفريقية الأولى المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وسجل ديوميرسي مبوكاني في الدقيقتين (6 و56) من عمر اللقاء وجوناثاني بولينجي في الدقيقة(45+2) وفيرمين موبيلي ندومبي في الدقيقة (69).

وتلعب تونس مع غينيا غدا الأحد في المنستير في ختام الجولة الأولى للمجموعة.

وعمق المنتخب الكونغولي الديموقراطي الساعي إلى المونديال الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1974 باسم زائير، جراح ضيفه الليبي الذي يخوض جميع مبارياته خارج قواعده بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد والحرب القائمة على تنظيم الدولة الإسلامية.

ووجهت الكونغو الديموقراطية إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيها في المجموعة وفي مقدمتهم غينيا التي تحل ضيفة عليها في كوناكري الشهر المقبل.

في المقابل، تنتظر ليبيا قمة عربية ساخنة أمام الجارة تونس.

واستهل المنتخب الكونغولي بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر مهاجم دينامو كييف الاوكراني مبوكاني بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك.

وانتظر أصحاب الأرض الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لإضافة الهدف الثاني عبر مهاجم مازيمبي بولينجي بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة.

وعزز مبوكاني تقدم منتخب بلاده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني بضربة رأس من مسافة قريبة (56) قبل أن يختتم مهاجم الأهلي القطري موبيلي ندومبي المهرجان بالهدف الرابع بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من حافة المنطقة على يمين الحارس خالد الورفلي (69).