شاهد| السعودية: من المؤلم ابتعاد مصر عن الموقف العربي

قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي إنه من المؤلم أن يكون موقف السنغال وماليزيا في مجلس الأمن أقربَ إلى الموقف العربي من مصر.

ووصف المُعلمي تقديم روسيا مشروع قرار مضاد لمشروع القرار الفرنسي بشأن حلب بأنه مسرحية.

واستخدمت موسكو أمس (السبت) الفيتو ضد مشروع فرنسي إسباني مشترك يتضمن إيقافا فوريا للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، ودعوة إلى هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا.

وصوتت مصر، خلال الجلسة التي عقدت الليلة الماضية بمجلس الأمن الدولي بنيويورك ، لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، حيث تقدم بالمشروع الأول كل من فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقدمت بالمشروع الثاني روسيا الاتحادية.

وحصل المشروع الفرنسي على موافقة 11 صوتا بينما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت، وانضمت فنزويلا إلى روسيا في التصويت ضده.

وفشل المجلس في تمرير القرارين، حيث لجأت روسيا لحق النقض في تصويتها علي مشروع القرار الأول، بينما لم يحصل المشروع الثاني علي أغلبية تسعة أعضاء.

وتعليقاً علي تصويت مصر لصالح القرارين، قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدي الأمم المتحدة – في بيان الخارجية اليوم "إن مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناءً علي محتوي القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن".

وقال أبو العطا إن عدة عناصر مشتركة بين المشروعين المتنافسين صوتت مصر عليهما، وذكر أن مصر صوتت لصالح تلك العناصر.