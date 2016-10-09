شاهد:نيجيريا تفوز على زامبيا بهدفين بمستهل تصفيات كأس العالم

خسر منتخب زامبيا لكرة القدم أمام نظيره النيجيري 1-2 اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدور الحاسم لتصفيات المجموعة الأفريقية الثانية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وسجل أليكس ايووبي (33) وكيليتشي إيهياناتشو (43) هدفي نيجيريا، وكولينز مبيسوما (71) هدف زامبيا.

وسيطرت نيجيريا، بطلة أفريقيا 2013، على المجريات وحسمت النتيجة في الشوط الأول تقريبا بواسطة الشاب أيووبي جناح أرسنال الإنجليزي وإيهياناتشو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني، حرم حارس زامبيا كينيدي مويني قائد نيجيريا جون أوبي ميكل من هدف ثالث عندما تصدى ببراعة لتسديدته "الطائرة" القوية وحولها إلى ركنية (58).

وارتكب المدافع النيجيري كينيث أوميروو خطأ قاتلا عندما حاول إبعاد كرة عرضية برأسه لكنه فشل فخطفها "القناص" مبيسوما الذي يلعب مع "بلاك آيسز" في دوري جنوب أفريقيا وأودعها الشباك من مسافة قريبة.

وتقام الجولة الثانية من منافسات مجموعة "الموت" مطلع الشهر المقبل فيلعب الكاميرون مع زامبيا بطلة أفريقيا 2012، ونيجيريا مع الجزائر.

ويتأهل بطل كل من المجموعات الخمس إلى نهائيات المونديال.