حماس: عملية القدس دليل على استمرار الانتفاضة

قالت حركة حماس إن حادث إطلاق النار في القدس الأحد، والذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، كان ردا طبيعيا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة الأحد" إن الهجوم دليل على استمرار الانتفاضة"

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن المهاجم أسرع نحو محطة القطار في القدس وفتح النار وأصاب سيدة بجروح خطيرة، ثم تابع القيادة وأطلق النار على سيدة أخرى كانت جالسة في سيارتها قبل أن يهرع نحو حي عربي بالقدس الشرقية.

واستشهد خلال الفترة الماضية حوالي 219 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال عدد منهم زعم الاحتلال أنهم حاولوا تنفيذ هجمات..