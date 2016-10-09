السيسي يوافق على تملك عاهل البحرين أراضي في سيناء

عبد الفتاح السيسي وعاهل البحرين حمد بن عيسي/ أرشيفية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بالموافقة على معاملة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي المعاملة المقررة للمصريين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات بغرض الإقامة في سيناء.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية السبت 8 أغسطس آب 2016 نص القرار رقم 432 لسنة 2016 " وافق على معاملة جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" ملك مملكة البحرين المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أراضي ومباني الفيلات أرقام (C, E2,B2/70) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء بغرض الإقامة".

صورة من القرار منشورة على موقع الجريدة الرسمية في مصر

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (الأحد) إن القرار يتعلق بتملك أراض ومباني فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.

وأثار القرار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السيسي قد أصدر قرارا العام الماضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

ونص القانون المعُدل ( 95 لسنة 2015) والذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 15 من أغسطس/ آب من العام الماضي على أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بسيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى، مع اشتراط أن يكونوا من أبوين مصريين، وكذلك للأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

وأضاف نص القانون :"ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة".