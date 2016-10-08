مصر: جماعة مسلحة تعلن مسؤوليتها عن اغتيال شرطي

جمال الديب داخل سيارته قبل اغتياله

أعلنت جماعة مسلحة جديدة تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) مسؤوليتها عن مقتل أمين شرطة في محافظة البحيرة بدلتا النيل.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على "جمال الديب" أمام منزله في مدينة المحمودية في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت حسم في بيان نشر في حساب لها على تطبيق تلغرام اليوم: "قامت فرقة الاغتيالات بحركة حسم بتنفيذ الإعدام الميداني بحق المجرم عتيد الإجرام جمال الديب الذي مارس إجرامه في كل العصور".

وأضاف بيان الجماعة "استحق أن تستقر رصاصة العدالة في رأسه وسبع رصاصات في باقي جسده".

واتهمت "حسم" أمين الشرطة المقتول بأنه قام بأعمال قتل وخطف وتعذيب شمل أطفالا.

ونشرت صورا لما قالت إنه منزل الديب وسيارته ومقهى قالت إنه كان يتردد عليه.

وكانت الحركة قد أعلنت مسؤوليتها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عن محاولة اغتيال مساعد النائب العام بسيارة ملغومة في القاهرة، كما أعلنت مسؤوليتها عن أربع هجمات أخرى منذ يوليو/تموز شملت شخصية أمنية كبيرة ومفتي مصر السابق علي جمعة.