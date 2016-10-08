شاهد: ملايين المشاهدات لأمريكية تفتك بجارتها

حقق تسجيل مصور لامرأة أمريكية في فلوريدا تضرب جارتها ضربا مبرحا ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر التسجيل امرأة تقطن في ولاية فلوريدا الأمريكية تدعى أمبر كوك وهي تتشاجر مع جارتها وتلقنها درسا صعب.

وكالت كوك اللكمات للمرأة الأخرى التي كانت تندفع نحوها مهددة، وحاولت بصورة يائسة تسديد لكمة لكوك.

وعلى غرار المصارعة الحرة، نكلت كوك بالمرأة الأخرى بعد أن استشاطت غضبا لترفعها في الهواء وتطرحها أرضا.

وواصلت كوك اللكمات لجارتها في رأسها، ولم يستطع أحد من المارة أو السكان التدخل لفض الشجار الحامي.