شاهد: مغنية سورية تهدي أغنية "القناص" لمهند ضحية السرطان

كشفت المغنية السورية رشا رزق، المشهورة بأغانيها في مسلسلات كارتون الأطفال، عن أغنية كانت قد أرسلتها إلى الشاب المصري "مهند إيهاب" الذي أصيب بسرطان الدم في السجون المصرية وتوفي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت رزق في التسجيل إنها توجه أغنية "القناص" هدية لمهند بعدما علمت برغبته في سماعها وأنه تخطى مرحلة الخطر، وعبرت عن رغبتها في استقبال رسالة منه تطمئنها عليه وعلى شفائه.

لكن مهند توفي بعد رسالتها بيومين حسبما أوضحت رزق في حوار مع برنامج "هشتاج" على قناة الجزيرة مباشر أمس الجمعة 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت رزق قد حاولت أداء أغنية "القناص" خلال البرنامج لكن دموعها غلبتها تأثرا بوفاة الشاب المصري.

وتوفي مهند يوم الاثنين 3 من أكتوبر/تشرين أول الجاري بعدما خضع للعلاج طوال نحو عام في الولايات المتحدة من سرطان الدم الذي أصيب به خلال اعتقاله في السجون المصرية.

وكان مهند (20 عاما) قد اعتقل للمرة الأولى بعد مذبحة فض ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013 وخرج بعد عدة أيام بسبب حداثة سنه.

وعام 2014 قبض على مهند للمرة الثانية، واتهم بقتل 15 جنديا وخطف مدرعتين، وظل في سجن الأحداث لمدة 3 أشهر خرج بعدها على ذمة القضية، ليعتقل للمرة الثالثة في يناير/كانون الثاني 2015 في سجن برج العرب بالإسكندرية، حيث أصيب هناك بمرض سرطان الدم.

وقالت أسرة مهند إن تعنت إدارة سجن برج العرب في علاجه أدى إلى تدهور حالته بشكل كبير، قبل الإفراج عنه في أغسطس/آب 2015، ليسافر بعدها إلى نيويورك لتلقي العلاج الكيماوي، لكن الأطباء أخبروه أن الحالة متأخرة، وأن جلسات العلاج لن تؤدي إلى نتيجة.

وكانت رحلة علاج مهند محط اهتمام واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي أبرزت صموده وتفاؤله ومتابعته للأحداث في مصر وأوضاع المعتقلين واحتجاجات رافضي الانقلاب العسكري في مصر رغم مرضه الشديد.