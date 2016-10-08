شاهد: حوت صغير ينقذ أمه من المياه الضحلة

استطاع حوت صغير أن ينقذ أمه بعدما علقت في مياه ضحلة بولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أنثى حوت، من نوع الحوت الأحدب الذي يعرف أيضا باسم جمل البحر، علَقَت في مياه ضحلة شرق مدينة بريسبين أمس الجمعة (7 من أكتوبر/تشرين أول).

وأظهر تسجيل مصور حوتا صغيرا، يبدو أنه ابنها، وهو يقوم بدفع الأم عدة مرات لإخراجها من المياه الضحلة.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن العملية استغرقت نحو 40 دقيقة حتى استطاع الحوت الصغير تحرير أمه.

ويشيع ظهور الحوت الأحدب على الشواطئ الشرقية لأستراليا بين شهري أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين ثان من كل عام، حيث تقوم الحيتان بالتزاوج والولادة في هذه الفترة من السنة، قبل أن تهاجر إلى المياه القطبية.

