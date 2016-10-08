شاهد: "بوتين صانع السلام" تثير شرطة نيويورك

تبحث شرطة نيويورك عن شخص علق لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جسر مانهاتن في نيويورك يوم الخميس الماضي.

وفي الصورة التي تدلت من على أحد جانبي الجسر يظهر بوتين هو يرتدي بزة ويقف أمام العلم الروسي مع كلمة صانع السلام مكتوبة بالحروف الانجليزية الكبيرة.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن رجال الشرطة أزالوا اللافتة بعد نصف الساعة من تلقيهم مكالمة هاتفية للإبلاغ عنها.

وقال المتحدث إنه لا توجد معلومات عن هوية الشخص الذي وضع اللافتة أو السبب وراء ذلك.

وتابع أن الشرطة تجري تحقيقا في الواقعة وتفحص أشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة القريبة للتعرف على هوية من فعل ذلك.