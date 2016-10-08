البث الحي
منوعات

شاهد: "بوتين صانع السلام" تثير شرطة نيويورك

8/10/2016

تبحث شرطة نيويورك عن شخص علق لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جسر مانهاتن في نيويورك يوم الخميس الماضي.

وفي الصورة التي تدلت من على أحد جانبي الجسر يظهر بوتين هو يرتدي بزة ويقف أمام العلم الروسي مع كلمة صانع السلام مكتوبة بالحروف الانجليزية الكبيرة.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن رجال الشرطة أزالوا اللافتة بعد نصف الساعة من تلقيهم مكالمة هاتفية للإبلاغ عنها.

وقال المتحدث إنه لا توجد معلومات عن هوية الشخص الذي وضع اللافتة أو السبب وراء ذلك.

وتابع أن الشرطة تجري تحقيقا في الواقعة وتفحص أشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة القريبة للتعرف على هوية من فعل ذلك.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)