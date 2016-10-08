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شاهد: بطولة تجديف تحبس الأنفاس

8/10/2016

فاز بطلان جديدان بالنسخة التاسعة لبطولة العالم للتجديف في الأنهار والتي أقيمت غربي النمسا بالرغم من مشاركة عشرات من أبطال العالم والألعاب الأولمبية في هذه الرياضة.

وتمكنت البريطانية غير المعروفة ساندرا هيسلوب من ترويض المياه الجامحة وفازت باللقب بعد عبورها خط النهاية في دقيقة وثمان ثوان فاصل 82 لتتقدم على بطلة العالم السابقة الفرنسية نوريا نيومان التي حلت ثانية بينما كان المركز الثالث من نصيب الهولندية، مارتينا فيغمان.

وفاز الإسباني سيراسولسيس بلقب الرجال في دقيقة وثانية واحدة فاصل 70 مقصيا من الصدارة المدافع عن اللقب شقيقه غيرد.

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