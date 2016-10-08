شاهد: أردوغان يقود سيارته لاختبار نفق جديد

قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيارة لعبور نفق تحت مضيق البوسفور يربط بين الشطرين الأوربي والآسيوي لمدينة إسطنبول في أول تجربة للنفق الجديد.

وقاد أردوغان السيارة من الجانب الآسيوي إلى الجانب الأوربي ثم العودة مستخدما طابقين في النفق مخصصين للسيارات. وفي النفق طابق ثالث مخصص لقطارات السكك الحديدية.

ويهدف النفق وهو من المشروعات العملاقة في تركيا لخفض مدة الرحلة من 100 دقيقة إلى 15 دقيقة، ومن المقرر أن يفتتح للجمهور في العشرين من ديسمبر/كانون الأول.

وفي أغسطس/آب افتتحت تركيا أكبر جسر معلق في العالم وهو أحدث مشروع ضخم في حملة إنشاءات قيمتها 200 مليار دولار.