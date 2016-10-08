شاهد: آثار الدمار التي خلفها إعصار ماثيو في هايتي

أودى الإعصار ماثيو بحياة نحو 900 شخص في هايتي وتسبب في تشريد عشرات الآلاف قبل أن يتجه شمالا اليوم السبت (8 من أكتوبر/تشرين الأول) ويجتاح الساحل قبالة جنوب شرق الولايات المتحدة مباشرة حيث سبب فيضانا وانقطاعا واسعا للكهرباء.

وارتفع عدد الضحايا في هايتي – وهي أفقر دول الأمريكتين – إلى 877 قتيلا على الأقل أمس الجمعة (7 من أكتوبر/تشرين الأول) مع توقعات بزيادة أعداد القتلى في مناطق نائية تعذر الوصول إليها بسبب العاصفة.

وضرب الإعصار غرب هايتي يوم الثلاثاء (4 من أكتوبر/تشرين الأول) برياح سرعتها 233 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.

وقال مسؤولون إن أكثر من 61 ألف شخص يقيمون في مراكز إيواء.

وسوّى الإعصار أحياء بالكامل في منطقة جيريمي جنوب غرب هايتي وهي المنطقة الأكثر تضررا.