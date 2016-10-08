البث الحي
منوعات

شاهد: آثار الدمار التي خلفها إعصار ماثيو في هايتي

8/10/2016

أودى الإعصار ماثيو بحياة نحو 900 شخص في هايتي وتسبب في تشريد عشرات الآلاف قبل أن يتجه شمالا اليوم السبت (8 من أكتوبر/تشرين الأول) ويجتاح الساحل قبالة جنوب شرق الولايات المتحدة مباشرة حيث سبب فيضانا وانقطاعا واسعا للكهرباء.

وارتفع عدد الضحايا في هايتي – وهي أفقر دول الأمريكتين – إلى 877 قتيلا على الأقل أمس الجمعة (7 من أكتوبر/تشرين الأول) مع توقعات بزيادة أعداد القتلى في مناطق نائية تعذر الوصول إليها بسبب العاصفة.

وضرب الإعصار غرب هايتي يوم الثلاثاء (4 من أكتوبر/تشرين الأول) برياح سرعتها 233 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.

وقال مسؤولون إن أكثر من 61 ألف شخص يقيمون في مراكز إيواء.

وسوّى الإعصار أحياء بالكامل في منطقة جيريمي جنوب غرب هايتي وهي المنطقة الأكثر تضررا.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)