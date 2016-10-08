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حماس: الجنائية الدولية استسلمت لإسرائيل بعدم زيارة قطاع غزة

8/10/2016

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لعدم زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة،  معتبرة ذلك "استسلاما لإملاءات إسرائيل".

وأضافت في بيان صادر لها إنها "تأسف لاستسلام وفد المحكمة الجنائية لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه في جدول زيارة وفد المحكمة الذي استثنى زيارة الوفد إلى قطاع غزة الذي يعتبر المسرح الرئيسي للجرائم الإسرائيلية 2014".

واعتبر البيان، بناء على ذلك، أن زيارة الوفد "فارغة المضمون ولن يكون لها جدوى، وأنها تسببت في المزيد من الألم لشعبنا وأهالي الضحايا الذين كانوا ينتظرون دورا  فاعلا لمحكمة الجنايات الدولية يضمن إنصافهم ويقدم الإسرائيليين القتلة إلى المحاكم الدولية".

وبدأ وفد من المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء الماضي زيارة إلى الضفة الغربية وإسرائيل تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

من جهته رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان صحفي له بزيارة وفد المحكمة الدولية التي تعد الأولى من نوعها لفلسطين.

واعتبر عريقات أن هذه الزيارة "تؤكد أن المحكمة الجنائية ذات الاختصاص بجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين" مشيرا إلى أن هدف الزيارة إجراء فحص أولي للملفات الفلسطينية المقدمة للمحكمة ضد إسرائيل.

بدوره دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير عيسى قراقع المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقات بشأن المعاملة التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيين من إسرائيل.

وطالب قراقع في بيان صحفي وفد المحكمة بـ"الإسراع بفتح تحقيقات حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى  الفلسطينيين في سجونها".

وحث قراقع الوفد على زيارة السجون ومراكز التحقيق والمحاكم العسكرية الإسرائيلية.

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