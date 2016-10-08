حزب العدالة والتنمية يفوز بالأغلبية في الانتخابات المغربية

بن كيران يدلي بصوته في الانتخابات – رويترز

أعلنت وزارة الداخلية المغربية تقدم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 125 مقعدا من مقاعد البرلمان، بينما حصل حزب الأصالة والمعاصرة المنافس على 102 من المقاعد، وحصل حزب الاستقلال على 46 مقعدا.

وصوت الناخبون المغاربة أمس الجمعة في الانتخابات لاختيار نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 395 مقعدا.

وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.

ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.

ويقود حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحاكم منذ عام 2011 بزعامة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران.

