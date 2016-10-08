ترامب يعتذر عن التلفظ بكلمات بذيئة حول النساء

المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مساء الجمعة إن تعليقاته البذيئة حول النساء كانت "خاطئة" وتعهد "أن يكون رجلا أفضل".

وتابع ترامب في بيان بثه على شريط فيديو على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "لقد قلت ذلك. كنت مخطئا. أعتذر. الناس الذين يعرفونني يعلمون أن هذا ليس أنا".

واعتبر ترامب أنه تغير، وأن القصة المتعلقة بالتصريحات التي أدلى بها "لم تكن سوى إلهاء عن القضايا المهمة التي نواجهها حاليا".

وأضاف "لقد قلت بعض الأشياء الغبية، ولكن هناك فرقا كبيرا بين الأقوال وأفعال الآخرين. بيل كلينتون أساء فعليا للنساء، وهيلاري أرهبت وهاجمت وفضحت وهددت ضحاياه".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت مقطع فيديو يوم الجمعة لترامب يتضمن ألفاظا بذيئة عن النساء، ما أدى إلى إثارة ضجة في الولايات المتحدة.

ويبدو أن ترامب كان يجهل أن الحديث يتم تسجيله بينما كان في طريقه إلى استوديو تلفزيوني للمشاركة كضيف في برنامج تليفزيوني. وقد رافقه في الحافلة بيلي بوش، مضيف برنامج تلفزيوني معني بالمشاهير.

ويسمع صوت ترامب في شريط الفيديو بوضوح وهو يسوق وصفا صريحا لمحاولته إغواء امرأة، رغم علمه أنها متزوجة.

ويقول ترامب إنه ينجذب "تلقائيا" إلى السيدات الجميلات، مواصلا القول: "أبدأ ببساطة بتقبيلهن، ولا أنتظر، ولو أنك كنت نجما فإنهن يستجبن".

ويأتي الكشف عن هذا الشريط قبل ساعات من المناظرة التي يخوضها ترامب في حملته الرئاسية ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. كما أنه سيتسبب في تراجع نسبة تأييده بين الناخبات- اللاتي يكافح بالفعل لكسب تأييدهن.

وأوضح محللون سياسيون في تعليقات أولية على الفيديو أن الكشف عن هذا الفيديو يمكن أن يقضى على ترامب كمرشح رئاسي.

وفي رد فعل، حثت هيلاري كلينتون مساء الجمعة النساء في الولايات المتحدة على منع منافسها ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض.

وكتبت كلينتون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "هذا أمر مثير للاشمئزاز، لا يمكن أن نسمح لهذا الرجل أن يصبح رئيسا".

وفي تغريدة أخرى على تويتر كتبت كلينتون: "النساء لديهن القدرة على وقف ترامب".

وفي المعسكر الجمهوري نفسه، دان رينس بريبس رئيس الحزب الجمهوري تصريحات ترامب وقال رئيس مجلس النواب بول ريان إنه "أصيب بالغثيان" كما قال المقدم التلفزيوني الذي كان مع ترامب في الفيديو إنه يشعر بالخجل.

وقال ريان أيضا إن ترامب لن يحضر واحدة من فعاليات الحملة الانتخابية كانت مقررة اليوم (السبت) في منزله بولاية ويسكونسن.

ووصفت رئيسة حملة ترامب، كيليان كونواي، التصريحات بأنها "لا تغتفر" وقالت لشبكة "سي ان ان" إن ترامب يحتاج إلى "إبداء التواضع والخضوع" وأن يشرح للأمريكيين "أنه ليس الشخص الذي كان عليه قبل 11 عاما".

وأضافت أن الشعب الأمريكي غفر لبيل كلينتون بعد فضيحته الجنسية، والتي تم اتهامه بسببها بالتقصير، مشيرة إلى أن ترامب "لم يترشح لمنصب الرئيس في العام 2005 لقد كان جزءا من عالم مختلف".

