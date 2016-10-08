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انتحاريان يفجران نفسيهما في أنقرة بعدما حاصرتهما الشرطة

8/10/2016

اثنان من عناصر القوات الخاصة التركية – أرشيف

قالت وسائل إعلام تركية إن انتحاريين فجرا نفسيهما في منطقة قرب العاصمة التركية أنقرة اليوم السبت بعد أن طالبتهما الشرطة بالاستسلام.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الانتحاريين كانا يستعدان لشن هجوم بسيارة ملغومة عندما حاصرتهما قوات الأمن في مزرعة خاصة للخيول على أطراف العاصمة أنقرة، فقاما بتفجير السيارة المفخخة.

وقالت "الأناضول" إن والي إسطنبول إرجان توباجا سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعات القليلة المقبلة من مكان الحادث، لإعطاء معلومات حول العملية التي قامت بها طواقم مكافحة الإرهاب في الاستخبارات التركية.

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