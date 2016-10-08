الكويت تعتقل مصريا بتهمة الاصطدام بسيارة أمريكيين

قالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا) اليوم السبت إن السلطات الكويتية احتجزت شخصا يعتقد أنه "متشدد إسلامي" بعد أن صدم عمدا سيارة كان يقودها بسيارة تقل خمسة أمريكيين.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن أحدا من الأمريكيين لم يصب في الهجوم لكن المحتجز الذي حددت هويته على أنه مصري الجنسية واسمه إبراهيم سليمان أصيب ونقل إلى المستشفى.

وقالت إنه "بعد التحقيقات الأولية مع المتهم سليمان وهو من مواليد 1988 من قبل الأجهزة الأمنية المختصة عثر بمركبته على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر (داعش) الإرهابي ومبايعته لهذا التنظيم" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

ونشرت الوكالة صورة رجل ملتح. وقالت نقلا عن البيان إن حزاما ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة عثر عليها أيضا وهي "تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي."