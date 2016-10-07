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285 ألف أجنبي مهددون بالاعتقال في ألمانيا

7/10/2016

عناصر من الشرطة الألمانية

أعلنت السلطات الأمنية في ألمانيا أن نحو 285 ألف أجنبي مهددون بالاعتقال في البلاد.

وذكر مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية (الجمعة) ردا على استفسار، أن سجل الشرطة الألمانية الخاص بالملاحقة الجنائية يتضمن أسماء 284 ألفا و185 أجنبيا، حسب الوضع الأخير في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت متحدثة باسم المكتب إن بعض هؤلاء الأجانب تم ترحيلهم  بالفعل.

ويتم إدراج أسماء هؤلاء في سجل الملاحقة الجنائية حتى يتسنى للشرطة القبض عليهم على الفور حال دخولهم البلاد بصورة غير شرعية. ولم تحدد السلطات عدد هذه الفئة من الأجانب.

وبالمقارنة بالعام الماضي، ارتفعت نسبة عدد الأجانب المهددين بالاعتقال في ألمانيا بنسبة نحو 140% حيث كان يبلغ عددهم 119636 أجنبيا مطلع أيلول/سبتمبر عام 2015.

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