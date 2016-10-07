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ولد الشيخ: الإعلان خلال أيام عن هدنة باليمن

7/10/2016

المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ أحمد

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه "سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في اليمن قابلة للتمديد، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق من أجل دخول الهدنة حيز التنفيذ "..

جاء هذا في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، الجمعة، كشف خلالها أيضاً أنه سيزور السعودية اليوم للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من أجل ذلك.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر (جناح صالح) "مقتنعان بضرورة وقف إطلاق النار ووافقا على تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق".

وأكد أنهما "مستعدان للمشاركة في عمل اللجنة" معتبراً أن هذه "هي أكثر نقطة إيجابية خلال محادثاته في سلطنة عمان ( التي وصلها أمس الأول الأربعاء) ".

وبيّن ولد الشيخ أنه "من المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين طرح ما وصفها بالورقة الحقيقية لخطة أممية متكاملة من أجل السلام وحل القضية اليمنية".

لكنه أوضح أن طرح هذه الورقة "ما زال يتطلب بعض المشاورات".

وتابع " الأفكار موجودة ولابد من بلورة أكثر للجانب الأمني الذي يتضمن الانسحاب وتسليم السلاح.

وأمس الأول (الأربعاء) وصل المبعوث الأممي إلى العاصمة العمانية لعرض خطة دولية لحل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف في اليمن، والتقى فور وصوله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي يقوم بدور الوسيط مع جماعة "أنصار الله.

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