مجلس الدوما الروسي: سنزيد من قدرات قواتنا الجوية بسوريا

الدوما بحث زيادة القدرات الجوية للقوات الروسية في سوريا- الأوربية

قال رئيس لجنة مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) للعلاقات الدولية ليونيد سلوتسكي إن روسيا ستزيد من قدرات قواتها الجوية في سوريا "من أجل السلام في العالم ومكافحة الإرهاب وإطلاق عملية الحوار الداخلي السوري"، حسب تعبيره.

ولم يستبعد سلوتسكي خلال جلسة الدوما اليوم الجمعة أن تعقد لجنة العلاقات الدولية في الدوما جلسة لها على الأراضي السورية في الأشهر القادمة.

كما صرح نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي بأن "تنظيم الدولة الإسلامية" يحاول النشاط على الأراضي الروسية وليس أمام روسيا غير محاربة "الإرهاب الدولي" في معقله.

وأضاف أن اتفاقية الوجود العسكري الروسي الدائم في سوريا لا يترتب عليه أية نفقات إضافية خارج ميزانية وزارة الدفاع المعتمدة.

وأوضح بانكوف أن الاتفاق بين روسيا وسوريا بشأن قاعدة حميميم الجوية (في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا ) تنص على منح العسكريين الروس في القاعدة الجوية وأفراد عائلاتهم حصانة دبلوماسية مع امتيازاتها.

تجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس/آب الماضي كانت روسيا قد أعلنت أنها تعتزم توسيع قاعدة حميميم وتجهيزها بشكل كامل، وتهيئة الظروف التي تتيح بقاء الجنود الروس فيها بشكل دائم.

وأشار حينها فرانس كلينتسيفيتش نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي في تصريحات صحفية إلى إمكانية مضاعفة عدد المقاتلات المنتشرة بالقاعدة وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين روسيا وسوريا.