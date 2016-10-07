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فيديو: مظاهرات معارضة للنظام تحت شعار "خربتوا مصر"

7/10/2016

خرجت في مصر اليوم (الجمعة) مظاهرات معارضة في محافظات عدة استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، طالبت بعودة الجيش إلى ثكناته والقصاص للشهداء وعودة الديمقراطية.

وشهدت مناطق عدة في العاصمة المصرية القاهرة وباقي المحافظات خروج مسيرات نددت بعمليات القتل خارج القانون اعتراضا على مقتل د. محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والقيادي بالجماعة د. ياسر شحاتة.

وقتلت قوات الأمن المصرية الأسبوع الماضي كمال وشحاتة أثناء اعتقالهما زاعمة أنهما أطلقا النار على القوات المكلفة بالقبض عليهما.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات "خربتوا مصر" وتندد بسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد كما رفعوا صور الشاب مهند إيهاب، المعتقل السابق الذين توفي متأثرا بمرضه ونتيجة للإهمال الطبي السجون، كما نددت المسيرات بتنفيذ حكم الإعدام في 7 أخرين قالوا إنهم أعدموا بأحكام باطلة.

ولم تغب عن مظاهرات الجمعة المطالب بوقف التعذيب داخل السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين

وفي خارج مصر، شارك ناشطون وعدد من أبناء الجالية المصرية في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة منددة بالانقلاب العسكري، ومطالبة بابتعاد الجيش عن السياسة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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