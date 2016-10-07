"فورد" تغلق مصنعها في أستراليا

فورد تغلق مصنعها في استراليا

أعلنت شركة "فورد موتور" الأمريكية، اليوم (الجمعة) عن توقف إنتاجها في أستراليا، لتنهي بذلك مسيرة عمل دامت لمدة 91 عامًا، كأحد أبرز مصنعي السيارات في العالم.

وقال المدير التنفيذي لفورد أستراليا "غرايم ويكمان" في تصريح صحفي "أغلقنا مصنعنا الكائن في برودميدوز، إحدى ضواحي مدينة ملبورن، الذي صنّع أحدث سيارات "فالكون"، Falcon XR6، بمحرك 6 سلندر، وخسر بذلك 600 موظف عملهم".

وأضاف "إنه ليوم محزن جدًا بالنسبة لفريق عملنا الأسترالي.. إننا اليوم نودع شركاءنا في التصنيع، الذين قدموا دعمًا كبيرًا لشركتنا في ظل تعاوننا المشترك".

وأشارت الشركة أن "فورد" ستستمر في بيع وخدمة السيارات المستوردة في أستراليا، فيما سيقوم مهندسوها بتطوير تصاميم السيارات التي سيتم تصنيعها في الخارج.

وكشف "ويكمان" أن استمرار "فورد" في السوق الأسترالي، يعود لمساعيها بأن تصبح أكبر شركة في مجال صناعة السيارات الأسترالية، لا سيما بعد أن تتوقف منافساتها "تويوتا"، و"جنرال موتورز" التابعة لـ"جنرال موتورز هولدن" إنتاجها في 2017.

وتم تصنيع 3.5 مليون سيارة "فورد فالكون" الأكثر شهرة في البلاد، منذ بدء إنتاج الشركة في 1960، إلا أنه تم فقط تصدير أعداد قليلة منها إلى الخارج.

وفي العام 2013، أعلنت الشركات "فورد"، و"جنرال موتورز"، و"تويوتا موتور كورب" أنها تعتزم توقيف إنتاجها في أستراليا، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والبعد عن أسواق التصدير المحتملة، وزيادة المنافسة، وبذلك ستخسر نحو 6 آلاف و600 موظف عمله.