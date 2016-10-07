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صندوق النقد: تحديد السوق لسعر الصرف من شروط إقراض مصر

7/10/2016

صندوق النقد الدولي

قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى  بصندوق النقد الدولي الجمعة إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم.

وأضاف أن برنامج القرض بقيمة 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وتابع مسعود إن صندوق النقد الدولي "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

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