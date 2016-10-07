شاهد: فوز رئيس كولومبيا بجائزة نوبل للسلام

فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام لعام 2016 اليوم الجمعة فيما يمثل مفاجأة بعد أن رفض الكولومبيون في استفتاء اتفاق سلام وقعه مع المتمردين الشيوعيين لإنهاء حرب مستمرة منذ 52 عاما.

ووعد سانتوس بإحياء خطة السلام التي رفضها الكولومبيون بفارق بسيط في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد.

وقالت رئيسة لجنة نوبل كاسي كولمان فايف إن "لجنة نوبل النروجية قررت منح جائزة نوبل السلام للعام 2016 للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تكريما لجهوده في إنهاء أكثر من 50 عاما من الحرب الاهلية في بلاده".

وستقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها ثمانية ملايين كورونة (930 دولار) في أوسلو يوم 10 من ديسمبر/ كانون الأول.