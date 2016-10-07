شاهد ـ لم تكمل أغنيتها: مغنية سورية تبكي "مهند" على الهواء

لم تستطع المغنية السورية رشا رزق أن تكمل أغنيتها "القناص" تأثرا بموت الشاب المصري مهند إيهاب.

ومات مهند قبل أيام في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية جراء مرض سرطان الدم، الذي أصيب به بسبب الاهمال وهو قيد الاعتقال في السجون المصرية.

وقالت المغنية السورية أثناء استضافتها عبر برنامج "هاشتاج" على شاشة الجزيرة مباشر إنها أهدت هذه الأغنية لمهند إيهاب وغنتها له قبل يومين فقط من وفاته، وارتبطت الأغنية معها بمهند، إلا أنها حين عاودت وحاولت غناءها مرة أخرة لم تستطع أن تكملها تأثرا بقصة وموت مهند.

ورشا رزق مغنية سورية، اشتهرت في العالم العربي بغناء شارات برامج الأطفال مثل "كابتن ماجد، وعهد الأصدقاء، ودروب ريمي، والمفتش كونان".

وهي أستاذ الغناء الأوبرالي بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، إلا أنها اضطرت إلى مغادرة بلدها مع ملايين اللاجئين السوريين وتقدم أوركسترا المغتربين السوريين التي تأسست في برلين العام الماضي.