شاهد ـ زوجة الرئيس السادات: "لازم نصاحب الإسرائيليين"

دعت السيدة جيهان أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات المصريين إلى التقارب مع الإسرائيليين، قائلة " إسرائيل واقع معترف به من العالم كله"

وأضافت أرملة الرئيس السادات، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، أن العالم يتغير والحياة تتغير ولذلك يجب على المصريين أن يصاحبوا الإسرائيليين على حد قولها.

ورد عليها الإعلامي عمرو أديب قائلا إن الإسرائيليين لديهم إحساس أن المصريين لا يريدون مصاحبتهم ضاربا المثل أنه عندما يقابل أحد الإسرائيليين في مطار أو أثناء سفرياته يصله هذا المعنى.

وأوضحت جيهان السادات أنها تريد أن يعيش الفلسطينيون في سلام وأمان كجيران للإسرائيليين، مشيرة، إلى أن تأسيس الدولة الفلسطينية يعطي الأمان لإسرائيل أيضا على حد وصفها.