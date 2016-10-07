البث الحي
منوعات

شاهد ـ زوجة الرئيس السادات: "لازم نصاحب الإسرائيليين"

7/10/2016

دعت السيدة جيهان أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات المصريين إلى التقارب مع الإسرائيليين، قائلة " إسرائيل واقع معترف به من العالم كله"
وأضافت أرملة الرئيس السادات، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، أن العالم يتغير والحياة تتغير ولذلك يجب على المصريين أن يصاحبوا الإسرائيليين على حد قولها.
ورد عليها الإعلامي عمرو أديب قائلا إن الإسرائيليين لديهم إحساس أن المصريين لا يريدون مصاحبتهم ضاربا المثل أنه عندما يقابل أحد الإسرائيليين في مطار أو أثناء سفرياته يصله هذا المعنى.
وأوضحت جيهان السادات أنها تريد أن يعيش الفلسطينيون في سلام وأمان كجيران للإسرائيليين، مشيرة، إلى أن تأسيس الدولة الفلسطينية يعطي الأمان لإسرائيل أيضا على حد وصفها.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)