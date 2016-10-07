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شاهد ـ بعمر 24: "نيمار" يسجل الهدف 300 في مسيرته الكروية

7/10/2016

سجل "نيمار دا سيلفا" مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم، صباح اليوم (الجمعة) هدفه الـ 300 خلال مسيرته في ملاعب كرة القدم كلاعب محترف.
الهدف الذي أحرزه لمنتخب بلاده أمام بوليفيا اليوم، وتحديدًا في الدقيقة 11 من زمن المباراة، ضمن خمسة أهداف فاز بها منتخب السامبا، في تصفيات المونديال، مكن نيمار من الوصول للهدف 300 في تاريخه الكروي.
ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر شبكة الانترنت، "300 هدف في عمر الـ 24، لا يمكن تحقيق ذلك من الجميع، وميدالية ذهبية أولمبية، ولقب كأس القارات، نيمار، لديه كل أسباب السعادة".
وأوضح الموقع أن بداية أهداف نيمار كانت مع ناديه البرازيلي "سانتوس" عام 2009.
ويعتبر نجم برشلونة الإسباني، النجم الأول حاليًا للكرة البرازيلية، بعد اعتزال العديد من الأسماء الكبيرة للعب الدولي، مثل ريكاردو كاكا، ورونالدينيو، وتعلق عليه الجماهير البرازيلية آمالًا كبيرة من أجل الوصول للمونديال، والمنافسة على اللقب.

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