شاهد| القطرية تشتري100 طائرة بوينغ بقيمة 18.6 مليار دولار

قالت الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينغ اليوم (الجمعة) إن الأولى طلبت شراء طائرات بقيمة 18.6 مليار دولار في صفقة تتضمن طلبيات مؤكدة للحصول على 40 طائرة عريضة البدن مع خيارات لشراء 60 طائرة ضيقة البدن من طراز 737 ماكس 8.

ومن شأن الطلبية التي يصل حجمها إلى 100 طائرة مساعدة بوينغ على ملء دفتر أوامر الشراء لديها في عام تتباطأ فيه المبيعات بوتيرة حادة وسط منافسة سعرية شرسة مع منافستها الأوربية ايرباص.

وتشمل الصفقة 30 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر وعشر طائرات من طراز 77-300 إى.آر بالإضافة إلي خيارات لشراء طائرات من طراز 737 ماكس 8.

وتبلغ قيمة أوامر الشراء المؤكدة المعلن عنها اليوم الجمعة 11.7 مليار دولار حسب قائمة أسعار الشركة مع قيمة إضافية تبلغ 6.9 مليار دولار إذا مارست الخطوط الجوية القطرية خيارات شراء جميع الطائرات من طراز 737 ماكس.