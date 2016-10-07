شاهد: الإعصار ماثيو يقتل المئات في هايتي ويجتاح فلوريدا

تسبب الإعصار ماثيو في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالى 600 ألف منزل في ولاية فلوريدا الأمريكية وذلك منذ بدء اجتياح الإعصار الجمعة لمناطق الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، وذلك حسبما ذكر حاكم الولاية ريك سكوت.

وتعتبر منطقة " بريفارد كاونتى " واحدة من أشد المناطق تضررا من الإعصار وتقع إلى الشرق من أورلاندو على ساحل فلوريدا ، حيث ظل حوالى 146 ألف منزل بدون تيار كهربائي.

وارتفعت حصيلة قتلى إعصار "ماثيو" الذي ضرب مناطق متفرقة في هاييتي إلى 842 شخصًا.

ويُعتبر إعصار "ماثيو" أكبر كارثة طبيعة تضرب المنطقة منذ عام 2010، حيث تحولت سرعته في هاييتي إلى الفئة الرابعة، بعد تضائلها ليلة الأربعاء الماضي.

من جهة أخرى، أكّد بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن تأثير الإعصار الضخم طال نصف سكان هاييتي البالغ عددهم 11 مليونا.

وتُعد هاييتي واحدة من أفقر الدول في العالم، ويعيش كثير من سكانها في مناطق عُرضة للفيضانات.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات الأمريكية نحو مليونين من مواطنيها لإجلاء منازلهم في فلوريدا، وجورجيا، وجنوبي كارولينا، كإجراء احترازي لوصول الإعصار "ماثيو"، صباح اليوم الجمعة.

وتسبب إعصار بنزوح أكثر من 1.3 مليون شخص، أمس الخميس، في الطرف الشرقي لكوبا، كما أدى لتدمير عدد من المنازل، دون تسجيل وقوع ضحايا.