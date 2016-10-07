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سلطات الاحتلال تُرحل ناشطات السفينة "زيتونة"

7/10/2016

ناشطات على متن السفينة "زيتونة"

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل 12 امرأة تم توقيفهن، قبل يومين، على متن السفينة "زيتونة" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه، قبل اعتراضها واقتيادها إلى ميناء اسدود الإسرائيلي

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن وزارة الداخلية أنه "تم إبعاد 12 سيدة وأن المرأة الثالثة عشر والأخيرة سيتم إبعادها في وقت لاحق ".

كانت البحرية الإسرائيلية أعلنت اعتراض السفينة، أمس الأول الأربعاء، واقتيادها ومن عليها إلى ميناء أسدود قبل نقل الناشطات إلى سجن إسرائيلي للتحقيق معهن.

وقال الجيش في تصريح مكتوب مساء الأربعاء إن "عملية السيطرة على السفينة كانت قصيرة ومن دون إصابات.

السنوات الماضية اعترضت السلطات الإسرائيلية سفنا كانت في طريقها إلى قطاع غزة وجرى أيضا اعتقال النشطاء ومن ثم إبعادهم.

وأبحرت السفينة "زيتونة" يوم 27من سبتمبر/أيلول الماضي، من ميناء "مسينة" بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ غزة.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ 10 سنوات.

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