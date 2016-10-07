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سامسونغ تتوقع زيادة في الأرباح رغم مشكلات "غالاكسي نوت 7"

7/10/2016

سامسونغ تتوقع زيادة في الأرباح رغم مشكلات "جالاكسي نوت 7"

أعلنت شركة "سامسونغ" اليوم (الجمعة) أنها  تتوقع زيادة في أرباحها بنسبة 5.6% في الربع الثالث من العام الجاري 2016، بالرغم من المشكلات الأخيرة المرتبطة بالهاتف الذكي للشركة "غالاكسي نوت 7".      
وتوقعت الشركة العملاقة، في بيان دوري، أن تصل أرباحها من وراء أعمالها الأساسية إلى 7.8 تريليون وون (7.02 مليار دولار) في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري  مقابل 7.39 تريليون وون في الربع نفسه من العام الماضي.    
وفي الوقت نفسه، توقعت سامسونغ أن تهبط المبيعات بنسبة 5.2% في الربع الثالث إلى 49 تريليون وون.
وجاء الرقم الخاص بالأرباح أعلى من المتوقع  بعد تعويض تكلفة استرجاع هاتف "غالاكسي نوت 7"  على المستوى العالمي بدعم من مبيعات سامسونغ القوية في قطاعات رقائق الذاكرة وشاشات العرض. 

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