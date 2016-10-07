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ريكاردو لاعب ميلان يخضع لعملية جراحية

7/10/2016

ريكاردو محتمل غيابه 6 أشهر عن الملاعب

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أن لاعبه ريكاردو مونتوليفو سيخضع لعملية جراحية في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الإيطالي أمام إسبانيا في التصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأصيب مونتوليفو 31 عاما بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وتم استبداله بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الخميس في مدينة تورينو وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتصل فترة التعافي المتوقعة من مثل تلك الإصابات إلى ستة أشهر.

وغاب مونتوليفو عن يورو 2016 بسبب مشكلة عضلية، وغاب أيضا عن منافسات  كأس العالم 2014 حيث تعرض لكسر في القدم في مباراة دولية ودية، قبل أسابيع من انطلاق البطولة. 

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