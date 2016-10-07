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باكستان تشدد عقوبات "جرائم الشرف" بعد مقتل ناشطة

7/10/2016

البرلمان الباكستاني

أقرّ البرلمان الباكستاني بالإجماع (الخميس) تعديلا تشريعيا يشدد العقوبات على الجناة الذين يرتكبون جرائم القتل بداعي "الشرف".

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من مقتل ناشطة باكستانية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد شقيقها بداعي "الشرف" الأمر الذي أثار تعاطفا واسعا مع الضحية في باكستان.

واستمرت الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الباكستاني المخصصة لإقرار التعديل التشريعي، قرابة 4 ساعات، وانتهت بإزالة الثغرة في قانون قائم تسمح لأفراد الأسرة بالعفو عن القاتل. 

وبموجب هذا التعديل التشريعي، سيكون بالإمكان الحكم على مرتكب مثل هذه الجرائم بالسجن مدى الحياة، حتى لو قامت عائلة الضحية بالصفح عن القاتل.

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى أكثر من ألف سيدة يتعرضن للقتل في باكستان، كل عام تحت مسمى جرائم الشرف، ويظل القاتل طليقاً مستفيداً من الثغرات التي كانت موجودة في القانون.

وفي يوليو/ تموز الماضي، لقت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي الباكستانية قنديل بالوتش حتفها على يد شقيقها، الذي اعترف بقتلها بسبب منشورات لها على مواقع التواصل قال إنها "غير لائقة". وإثر هذه الواقعة تلقت الحكومة مطالبات من جهات حقوقية عدة بتشديد عقوبات جرائم الشرف.

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